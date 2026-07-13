Das Vordach des Bahnhofs im nordserbischen Novi Sad war im November 2024 eingestürzt und hatte zahlreiche Menschen unter sich begraben, 16 von ihnen starben. Vesic war wenige Tage nach dem Unglück zurückgetreten. Er und zwölf weitere Verdächtige wurden später "wegen einer schweren Straftat gegen die öffentliche Sicherheit" angeklagt.

Im Dezember 2025 entschied ein Gericht dann aber, dass das Verfahren gegen Vesic und fünf weitere Beschuldigte aus Mangel an Beweisen eingestellt wird. Gegen diesen Entscheid hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt und Recht bekommen. Neben dem Prozess zur Unglücksursache wird gegen Vesic auch wegen möglicher Korruption bei der Renovierung des Bahnhofs ermittelt. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt zudem gesondert wegen eines möglichen Missbrauchs von EU-Geldern.

Das Unglück hatte zu Massenprotesten in Serbien geführt. Zunächst war es bei den Demonstrationen um die Unglücksursache gegangen, später richteten sich die vor allem von Studierenden getragenen Proteste gegen die Regierung und die weit verbreitete Korruption im Land, die viele Serben für Baumängel verantwortlich machen.

Nach eineinhalb Jahren der Proteste hatte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic Ende Juni angekündigt, sein Amt "in ein paar Wochen" niederlegen zu wollen.