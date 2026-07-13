Am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr wurde eine 89-jährige Frau aus Vorarlberg auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts im Wolfsberger Stadtgebiet Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Frau wurde von zwei bislang unbekannten Täterinnen angesprochen und nach einer Busverbindung gefragt. Während eine der Frauen ihr Mobiltelefon hervorholte, um den Standort zu zeigen, nutzte die zweite Täterin die Ablenkung, um unbemerkt die Brieftasche aus der Handtasche der 89-Jährigen zu entwenden.

Da die 89-Jährige den beiden Frauen nicht weiterhelfen konnte, setzte sie ihren Weg fort und bemerkte kurze Zeit später den Diebstahl. Durch den Diebstahl entstand der Frau ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.