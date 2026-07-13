Licht und Schatten für Österreichs Tennis-Asse auf der internationalen und der nationalen Bühne. Bei den Männern gab es für Jurij Rodionov und Joel Schwärzler beim ATP-250-Turnier in Gstaad nichts zu holen. Rodionov verlor in der ersten Runde gegen den französischen Qualifikanten Clement Tabur mit 6:4, 5:7, 4:6. Schwärzler, der aufgrund seines Alters (20) und seiner ATP-Platzierung (171) einmal im Jahr einen Platz im Hauptfeld eines 250ers in Anspruch nehmen darf, zog gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 4:6, 6:7 den Kürzeren.

Weit besser lief es aus rot-weiß-roter Sicht schon beim Generali Open Ladies in Kitzbühel (WTA-125), das nach über 30 Jahren Pause wieder stattfindet. Die an Nummer vier gesetzte Julia Grabher behielt gegen die Rumänin Elena Ruxandra Bertea mit 6:3, 5:7, 6:4 knapp die Oberhand. Die frischgebackene Staatsmeisterin Ekaterina Perelygina setzte sich bei ihrem WTA-Debüt gegen die im Ranking knapp 300 Plätze vor ihr liegende Marokkanerin Yasmine Kabbaj (WTA-Nr. 271) mit 2:6, 6:4, 6:3 durch. Im Achtelfinale kommt es nun zum mit Spannung erwarteten Duell mit Grabher. Heute in der Gamsstadt im Einsatz sind Sinja Kraus (die an Nummer zwei gesetzte Wienerin bekommt es mit der Schwedin Cajsa Hennemann zu tun), Arabella Koller (sie trifft auf die Deutsche Mona Barthel) und Leonie Rabl, die die ehemalige Top-100-Spielerin Arantxa Rus aus den Niederlanden fordert.

Auch Tagger ist weiter

Eine Erfolgsmeldung kommt auch aus Athen. Beim dortigen WTA-250-Hartplatzturnier gewann Lilli Tagger nach einer erfolgreichen Qualifikation ihr Auftaktmatch im Hauptbewerb gegen die griechische Wildcard-Spielerin Marianne Argyrokastriti mit 6:1, 6:1. Im Achtelfinale wartet nun die starke Tschechin Sara Bejlek (WTA-Nr. 42).