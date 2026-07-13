Eines ist klar: Jene erstaunliche Beweglichkeit, die Jannik Sinner auf den Tennisplätzen dieser Welt an den Tag legt, kann er auf dem Parkett nicht umsetzen. Beim traditionellen Tänzchen der Wimbledon-Triumphatoren wagte der Südtiroler Sonntagabend mit der Tschechin Linda Noskova ein paar wackelige Schrittfolgen sowie zwei, drei Umdrehungen, dann brach er den Ausflug auf das für ihn offensichtlich fremde Terrain wieder ab. Man kann eben nicht in allem perfekt sein. Perfektion hatte der 24-Jährige ohnehin wenige Stunden zuvor schon auf dem Center Court bei seinem Viersatz-Finalsieg über Alexander Zverev abgeliefert.

Mit seinem zweiten Triumph in Serie auf dem „Heiligen Rasen“ ist der Sextener in einen exklusiven Kreis vorgestoßen, haben dieses Kunststück in der Open Era vor ihm doch nur Rod Laver, John Newcombe, Björn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic und Carlos Alcaraz zustande gebracht. Nicht minder beeindruckend ist Sinners Erfolgslauf in den vergangenen zweieinhalb Jahren. 2024 wies der Italiener eine Bilanz von 73:6-Siegen auf, 2025 waren es 58:6-Siege (inklusive dreimonatiger Dopingsperre) und heuer hält der Südtiroler bei 44:3-Erfolgen. Blendet man die Duelle mit Alcaraz aus, sind es seit 2024 sagenhafte 165:8-Siege – das entspricht einer Erfolgsquote von 95,38 Prozent.

Wann kehrt Alcaraz zurück?

Und man kann davon ausgehen, dass der Weltranglistenerste diese Bilanzen in den kommenden Wochen und Monaten noch aufbessern wird. Seinen nächsten Auftritt gibt der Ausnahmekönner ab 2. August beim Canadian Masters in Montreal. Dort könnte er den siebenten Masters-Titel in Folge holen und seinen eigenen Rekord ausbauen. Danach folgen Cincinnati (ab 13. August) sowie die US Open (ab 30. August). Weil Erzrivale Alcaraz nach wie vor an einer Handgelenksverletzung laboriert (das anvisierte Comeback in Montreal wurde bereits abgeblasen, manche Experten fürchten, der Spanier wird heuer überhaupt nicht mehr auf die Tour zurückkehren) und auch Novak Djokovic nur noch ausgesuchte Turniere bestreitet, hat Sinner beim Anhäufen seines Erfolgskontos so gut wie freie Bahn.

Natürlich darf man aber bei solchen Prognosen einen Alexander Zverev nicht außer Acht lassen. Und der Deutsche hat sich im Wimbledon-Endspiel gegenüber vorangegangenen Duellen mit dem Italiener auch stark verbessert präsentiert. Doch am Ende des Tennistages kann sich der gebürtige Hamburger aktuell höchstens mit dem Titel des „Besten vom Rest“ schmücken. Mit einer entsprechend zweifelnden Geste nahm Zverev in der Pressekonferenz nach dem Finale auch die Frage eines Reporters, ob er sich neben Sinner und Alcaraz als möglichen Teil der neuen großen Drei sehe, zur Kenntnis. Aber: „Das wäre mein Ziel und dafür arbeite ich. Ich habe mein Spiel heuer verbessert und kann die beiden jetzt bis zu ihren Limits fordern. Aber im Grunde war ich bereits in den vergangenen Jahren schon immer auf eine Art die Nummer drei. Auch wenn ich von den beiden weit entfernt war.“

Die Namen der Zukunft

Weit entfernt ist auch der Rest der Tenniswelt. Nach wie vor wartet man auf einen Spieler, der von hinten an die Spitze stößt. Joao Fonseca, Rafa Jodar, Learner Tien und Jakub Mensik lauten die Namen jener jungen Spieler, denen es derzeit am ehesten zuzutrauen ist. Man darf also gespannt sein, was die nahe Tenniszukunft bringt.