Es gibt Orte, an denen man nur einen Stein umdrehen muss, und schon findet man Geschichte. Nicht die erbaulichen Heldengeschichten, die in Öl und Marmorstatuen festgehalten wurden, sondern die echten Geschichten. Die handeln von Not, Elend und Tod. Österreichs Südgrenze ist so ein Ort und der Gebirgskrieg zwischen Österreich und Italien ist so eine Geschichte. Nie zuvor wurde brutaler und unter mehr Verachtung des Menschlichen gekämpft.

Ein Vierteljahrhundert später wurde in Südkärnten die Grenze des Menschlichen überschritten. Eine SS-Truppe marschierte auf einem Bergbauernhof ein und ermordete elf Menschen, vier Erwachsene und sieben Kinder. Die Geschichte, die sich auf diesem Peršmanhof ereignete, wurde lange nicht aufgearbeitet. Berichte schrieben und erzählten sich fort, bis die Diffamierungen verblassten. Die Vereinnahmung der Opfer durch das Tito-Regime tat ihr Übriges. Am Ende stand ein Geschichtsbild, in dem man Opfer und Täter zwar nicht verdreht hatte, ihre Rollen aber ineinander versponnen. Erst nach und nach wurde das Verbrechen wieder unmissverständlich als solches bezeichnet.

Vor einem Jahr aber kochten all diese Emotionen wieder hoch. Österreich und Slowenien blickten in dieses Bergdorf, in dem es sonst nicht einmal Handyempfang gibt. Ein Polizeieinsatz, der in Teilen rechtswidrig war, sorgte für dieses Aufsehen. Anlass waren vermeintliche Verstöße gegen das Campingplatzgesetz. Von den Teilnehmern hörte man Worte wie „Retraumatisierung“ und „Erinnerung an dunkelste Zeiten“. Die Gegenseite fragte – nach einer Schrecksekunde, die mehrere Tage dauerte – ob ein Museum, das am Ort eines Massakers errichtet wurde, der geeignete Platz für Zeltlager mit Dosenbier und Lagerfeuerstimmung ist.

Nun, rechtzeitig zum Jahrestag, erklärten die Veranstalter des Camps und die Betreiber des Museums, dass es heuer kein Camp geben werde. Der Gedanke, sich mit Antifaschismus zu beschäftigen, sei wichtig und auch im Sinne des Ortes. Die Randerscheinungen eines Camps würden aber nicht passen.

Geschichtsunterricht, der 1930 endete

So wichtig diese Versachlichung und gegenseitige Distanzierung ist, bleibt eine Frage offen: Wie kann Erinnerungskultur aussehen, die Menschen nachhaltig erreicht? Dass Jugendliche statt unterhaltsamer Wien-Wochen mittlerweile in Konzentrationslager fahren und eben echte Geschichte und keine Heldenerzählungen hören, ist ein elementarer Bestandteil. Dass gleichzeitig Jugendliche laut Verfassungsschutzbericht mehr denn je anfällig sind für extremistische Gruppen jeder Schattierung, zeigt, dass man die Todesstiege von Mauthausen auch begehen kann, ohne nachhaltig beeindruckt zu sein. Es geht aber auch um die Generationen darüber, deren Geschichtsunterricht irgendwann Mitte der 1930er-Jahre zu Ende war – auch wenn noch Schulzeit übrig gewesen wäre.

Denn was ist die Lehre, die Erinnerungsarbeit leisten kann? Zu zeigen, wie schnell man den Pfad des Menschlichen verlassen kann.