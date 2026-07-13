Bei der WM in Nordamerika drehen sich nicht nur der Fußball und das Trainerkarussell (16 Coaches sind bis jetzt noch während des Turniers oder nach dem Ausscheiden ihren Posten losgeworden), auch in Liebessachen hat sich im vergangenen Monat einiges bewegt. Im Scheinwerferlicht stehen dabei Spaniens Kicker, wo es für Ferran Torres nun offensichtlich den negativen Höhepunkt gesetzt hat. So verkündete der spanische TV-Journalist Javi de Hoyos das Liebes-Aus zwischen dem Barcelona-Star und der bekannten Influencerin Martina Hunter.

Demnach soll die Beziehung kurz vor dem 2:1-Viertelfinalsieg der Spanier über Belgien in die Brüche gegangen sein. Torres kam in der Partie erst in der 55. Minute auf das Feld, etwaigen Liebeskummer ließ sich der 26-Jährige bei seiner Dribblerei aber nicht anmerken. Untermauert wird das Ende der Zweisamkeit damit, dass sich beide auf Instagram mittlerweile entfolgt sind. Allerdings hatte das Paar seine Romanze auch nie öffentlich gemacht.

Torres ist in Liebessachen auf der Weltbühne übrigens kein unbeschriebenes Blatt. So geriet der Spanier bereits bei der WM 2022 in die Schlagzeilen, als er eine Beziehung mit Sira Martinez führte. Die war ausgerechnet die Tochter von Luis Enrique, dem damaligen Nationalteamtrainer der Iberer. Also eine Art „Dreiecksbeziehung“, die für Spaniens Presse natürlich zum gefundenen Fressen wurde – auch, weil „La Furia Roja“ überraschend bereits im Achtelfinale nach einem 0:3 im Elfmeterschießen gegen Marokko hängengeblieben war. Torres und Martinez trennten sich im Frühjahr 2023.

Weit besser läuft es derzeit für Torres‘ Teamkollegen Dani Olmo, der auf die Unterstützung von Laura „Abla“ Schmitt bauen kann. Die Deutsche und der Spanier lernten sich 2023 kennen, als Olmo noch im Dress von RB Leipzig dem Ball nachlief. 2024 wechselte der Ofensivspieler zum FC Barcelona und Schmitt begleitete ihn nach Katalanien. Seitdem drückt die Influencerin für ihren Herzbuben regelmäßig auf der Tribüne die Daumen.

Und jetzt kommt‘s: Beim ersten WM-Spiel der Spanier, als sich die Mannen von Coach Luis de la Fuente zu einem 0:0 gegen den Senegal gemüht hatten, war Schmitt noch nicht dabei. Erst seit dem zweiten Spiel weilt sie in den USA und bei jedem Spanien-Auftritt auf der Tribüne. Und seitdem haben die Südeuropäer auch jede Partie gewonnen. Das liegt aber nicht nur an ihrem Können, sondern laut Schmitt auch an der Glückskette inklusive einem von Karl Lagerfeld entworfenen Chanel-Fußballanhänger, die sie bei jedem Match trägt. „Ich darf die nie wieder abnehmen“, erklärte sie ihren 423.000 Followern in einem Video. Wenn‘s hilft ...