Die Nachricht poppte einen Tag vor dem Viertelfinal-Knüller zwischen Norwegen und England in den sozialen Netzwerken auf. Dort forderte die norwegische Fluglinie „Norwegian“ ihr britisches Pendant „British Airways“ zu einer Wette der besonderen Art heraus. Der Einsatz: Sollten Erling Haaland und der restliche Wikingerstamm über die „Three Lions“ triumphieren, müsste die britische Fluggesellschaft einen Tag in sämtlichen Kanälen mit dem Firmenlogo der „Norwegian“ auftreten. Würden die Engländer gewinnen, würde der Spieß umgedreht werden.

Bekanntlich haben die Mannen von Cheftrainer Thomas Tuchel dank zweier Tore von Jude Bellingham mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Die „Norwegian“ akzeptierte auch die Niederlage abseits des Platzes und löste den Wetteinsatz auch prompt ein. So war ihr Account seit der Nacht nach dem Match für 24 Stunden mit dem Logo der Briten versehen.

„Auch wenn das Turnier für uns vorbei ist, wird diese freundschaftliche Wette für immer in unseren Herzen weiterleben. Wir wünschen England und @british_airways alles Gute im Halbfinale und hoffen sehr, dass ihr den Fußball mit nach Hause bringen könnt!“, schrieb die „Norwegian“ unter ihren Post auf Instagram. „Gut gespielt! Danke für den ganzen Spaß @flynorwegian und auf unsere neue Freundschaft“, ließ die Antwort der Briten nicht lange auf sich warten. Und hinsichtlich des „neuen“ Firmenlogos konnte sich British Airways diesen Nachsatz nicht verbeißen: „Wir finden euren neuen Look toll!“

Das „Fluglinien-Duell“ wurde auch von vielen anderen Anbietern im Reisesektor kommentiert. „Respekt an @flynorwegian! Die meisten Fluggesellschaften benötigen sechs Monate und 14 Genehmigungen, um ein Logo zu ändern“, schrieb etwa Malaysia Airlines. Flightradar24 scherzte: „Heute doppelt so viele British-Airways-Flüge zu verfolgen! Tolle Stimmung!“ Und die Fluggesellschaft Virgin Australia meinte: „Wir werden es vermissen, diese Geschichte weiterzuverfolgen.“

Der einstimmige Tenor der tausenden User, die das außergewöhnliche Duell verfolgt und kommentiert hatten, lautete aber: „Norwegen hat das Match verloren, aber das Internet gewonnen!“