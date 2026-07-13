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Salzburg
Ulrich Rasches Salzburger "Faust" spielt im Korridor
Einen zumindest von den Äußerlichkeiten sehr ungewohnten "Faust I" wird Ulrich Rasche am 25. Juli auf der Perner-Insel als erste Schauspiel-Neuinszenierung der Salzburger Festspiele 2026 präsentieren. Berühmte Szenen wie Auerbachs Keller, der Osterspaziergang oder die Hexenküche sind ebenso gestrichen wie viele Figuren. "Wir zeigen den Innenraum von Faust", brachte es der Regisseur bei einem Terrassentalk am Montag auf den Punkt - und meinte damit Konzept wie Bühne.