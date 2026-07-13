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Klagenfurt
Klagenfurt soll jetzt endlich Budget für 2026 bekommen
Die Klagenfurter Finanzstadträtin Constance Mochar (SPÖ) hat am Montag einen Budgetentwurf für 2026 präsentiert, der am 23. Juli im Gemeinderat beschlossen werden soll. Die Bürgermeister-Partei FSP werde den Beschluss mittragen, bestätigte Bürgermeister Christian Scheider (FSP) auf APA-Anfrage. Zustande gekommen sei der Entwurf, der nun eine positive operative Gebarung beinhaltet, durch realistischere Einschätzungen des Finanzbedarfs durch die Abteilungen, sagte Mochar.