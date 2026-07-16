Kahlschlag oder Hagelschutznetze, die nichts als verdorrte Grasstoppeln schützen, erzählen in Puch bei Weiz von einem umfassenden Wandel in der Apfelproduktion. Herbert Muster ist der Geschäftsführer der Steirischen Erwerbsobstbauern und Leiter des Referates Obstbau in der Landwirtschaftskammer. Er spricht über Veränderungen in der Lebensmittelproduktion.
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Herbert Muster
„Für die Lebensmittelproduktion sehe ich wenig Perspektiven“
Interview. Herbert Muster ist der Geschäftsführer der Steirischen Erwerbsobstbauern und Leiter des Referates Obstbau in der Landwirtschaftskammer. Er spricht über den Trend, ganze Obstplantagen brach liegen zu lassen – wie etwa in Puch bei Weiz.