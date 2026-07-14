Aus seinem Büro im zwölften Stock des Styria Media Center reicht der Blick weit über Graz: zum Schlossberg, zum Schöckl und zum Plabutsch. „Diese Aussicht werde ich vermissen“, sagt Michael Hendler. Noch mehr aber wohl die Menschen, mit denen er über Jahrzehnte zusammengearbeitet hat. Denn mit Ende Juli geht der 62-Jährige nach knapp 47 Dienstjahren in Pension.

Begonnen hat der Grazer mit 15 Jahren, als Lehrling beim damaligen Katholischen Preßverein. Nach der Ausbildung wechselte er in den Vertrieb und damit in jene Welt, die sein Berufsleben bestimmen sollte: den Verkauf und die Zustellung der Kleinen Zeitung.

Rund 20 Jahre lang verantwortete Hendler die Hauszustellung in der Steiermark und den Verkauf über Trafiken, Lebensmittelhändler und andere Wiederverkäufer. Seit der Gründung der Accura war er als Regionalleiter Steiermark Süd für Graz und die Südsteiermark zuständig.

Abos im Karteikartenformat

Als Hendler anfing, wurden Abonnements noch auf Karteikarten verwaltet. Computer und Mobiltelefone gab es damals noch nicht: „Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, aber es hat auch so funktioniert.“ Auf seinem ersten Computer begann er Auswertungen in Excel über sein Gebiet zu erstellen: „Ich war schon immer technikinteressiert und mein Vorgesetzter war von den Charts begeistert.“

© Philipp Lackner

Leicht war die Zustellung nicht immer. In den vergangenen Jahren mussten neue Zustellpartner gefunden werden. Gemeinsam mit seinen Kollegen habe er immer wieder nach Lösungen gesucht: „Wir waren ein gutes Team und haben wirklich viel ausprobiert.“

Vorfreude auf Alltag ohne Dienstplan

Jetzt freut er sich aber schon auf einen Alltag ohne Dienstplan. Hendler will bergsteigen, viel Rad fahren und Zeit in der Natur verbringen. Ein neues Fahrrad hat er sich dafür bereits zugelegt. „Ich werde natürlich die Kollegen vermissen“, sagt er. Aber er schaut trotzdem mit Vorfreude in die Zukunft: „Ich freue mich schon auf meine Pension.“