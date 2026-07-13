Im Rahmen des traditionellen Winzer-Stammtisches besuchten kürzlich 18 Mitglieder des Weinbauvereins Feldkirchen – Ossiacher See das neue Vereinsmitglied ‚Sternberg Weingut Egger‘ in Wernberg (Villach-Land). Der Winzer-Stammtisch bietet den Mitgliedern regelmäßig die Gelegenheit, unterschiedliche Weingüter kennenzulernen, deren Weine zu verkosten und interessante Einblicke in die Arbeit der Gastwinzer zu erhalten.

Das Weingut Sternberg wurde 2009 gegründet und wird von Winzer, Landwirt und Unternehmer Alexander Egger geführt. „Auf rund 5,5 Hektar Rebfläche entstehen charaktervolle Weine, die nach den Grundsätzen des biologischen und biodynamischen Weinbaus sowie der integrierten Landwirtschaft erzeugt werden. Nachhaltigkeit, sorgfältige Handarbeit und der respektvolle Umgang mit der Natur bilden die Grundlage seiner Philosophie“, heißt es vom Verein.

Die Weingartenführung © Weinbauverein Feldkirchen – Ossiacher See

Bei einer Weingarten- und Kellerführung vermittelte Alexander Egger den Besucherinnen und Besuchern interessante Einblicke in seinen Betrieb und erzählte von seinem persönlichen Weg zum Weinbau. Im Anschluss wurden zahlreiche Weine des Weingutes verkostet. „Wir Winzer haben viel gehört und gelernt“, resümierte Winzer Heinz Reicher vom Weinbauverein Feldkirchen – Ossiacher See.