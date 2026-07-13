Die 36-Jährige war am Sonntag kurz vor Mitternacht auf der B 67 in Wildon unterwegs. Am Beifahrersitz saß die Tochter. Doch die Lenkerin nickte ein und verlor die Kontrolle. Der Kleinwagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung am Fuße des Wildoner Berges. „Beide Insassinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht“, so die Polizei am nächsten Tag. Der Alkotest der Lenkerin verlief negativ.