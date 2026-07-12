Ein 93-jähriger Mann, der vor einer Woche sein Wohnhaus in Wien-Floridsdorf durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion in die Luft gesprengt hat, ist gestorben. Der Mann war vergangenen Sonntag in den Trümmern des Hauses gefunden und mit schweren Verletzungen geborgen worden. Im Krankenhaus wurde er in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Wie der ORF-Wien am Sonntagabend berichtete, ist er nun an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Die Pressestelle des Krankenhauses war für die APA vorerst nicht für eine Bestätigung erreichbar. Hintergrund der Gasexplosion war ein jahrelanger Zivilrechtsstreit um Wohnrechte. Dieser war auch bereits gerichtsanhängig.