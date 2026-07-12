Ein junges Paar aus Polen ist am späten Samstagabend auf der Rax von der Bergrettung geborgen worden, weil es irrtümlich die Kletterroute statt des Wanderwegs als Abstieg gewählt hatte. Wie die Bergrettung Reichenau am Sonntag mitteilte, war um etwa 20.30 Uhr die Meldung eingegangen, dass sich zwei Personen am Preintalersteig befinden, die vor dem letzten Kamin, der Schlüsselstelle der Tour (Schwierigkeitsgrad II), festsitzen.

Es stellte sich heraus, dass die beiden 24 bzw. 26 Jahre alten Ausflügler versehentlich auf die Felskletterroute abgebogen waren, anstatt die eigentlich geplante Wanderroute zu benutzen. Eine Mannschaft der Bergrettung Reichenau stieg zu den unverletzten Bergsteigern auf und seilte sie zum Wandfuß ab. Das Paar konnte wohlbehalten dort abgesetzt werden.