Ein Hase auf der Fahrbahn hat bei einem 24-Stunden-Radmarathon in Pollham (Bezirk Grieskirchen) in der Nacht auf Sonntag für zwei Verletzte gesorgt. Ein 30-jähriger Teilnehmer wollte dem Tier auf der Fahrbahn ausweichen und kam zu Sturz. Ein nachkommender 32-jähriger Sportler konnte in weiterer Folge ebenfalls nicht mehr ausweichen.

Er überfuhr den am Boden liegenden Mann und wurde auch zu Boden geschleudert. Beide Rennradfahrer kamen zur Behandlung ins Spital, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.