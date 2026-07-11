Immer wieder kommt es zwischen Autos und Rennradfahrern zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Dass aber auch Tiere eine Gefahr für die Zweiradfahrer darstellen, wussten wahrscheinlich nicht viele. Was war passiert? Samstagmittag gegen 12 Uhr fuhr eine fünfköpfige Rennradgruppe gerade auf der Ossiachersee Südufer Straße L49 aus Richtung Feldkirchen kommend in Fahrtrichtung Villach. Auf Höhe der Gemeinde Ossiach dürfte laut Angaben der Radsportler vermutlich eine Katze die Fahrbahn gequert haben.

Zwei Verletzte im Krankenhaus

Wohl deshalb kam der erste der Gruppe – ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen – zu Sturz. Der ihm unmittelbar folgende Mann – ein 62-jähriger Mann ebenfalls aus dem Bezirk Feldkirchen – konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem bereits gestürzten 51-Jährigen. Die drei weiteren Rennradfahrer blieben unverletzt.

Eine sich zufällig in der Nähe aufhältige First-Responderin leistete sofort Erste Hilfe und versorgte die Männer bis zum Eintreffen der Rettung. Der 62-Jährige musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen werden. Der unbestimmten Grades verletzte 51-Jährige wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 49 zwischen 12.05 und 12.50 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.