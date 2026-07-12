Am Samstag ging nach dem Sprintrennen noch die Red-Bull-Rookies-Serie über die Bühne. Während man Nachwuchstalente aus Vietnam, Brasilien oder Kirgisistan bestaunen konnte, suchte man einen Österreicher im Starterfeld vergeblich. „Kein Wunder“, meinte Motorsport-Veteran Harald Bartol. „Wir haben hier einfach keine Infrastruktur und keine Jugendarbeit. Viele Talente werden gar nicht erst gefunden, weil sie nicht zum Fahren kommen und selbst wenn es mal einer schaffen sollte, fahren ihm die 16-jährigen Spanier um die Ohren.“ Jüngstes Beispiel für einen erfolgreichen Einstieg ist der Oberösterreicher Leo Rammerstorfer, der es heuer ins Team SIC58 in der Moto3 geschafft hat. Der Linzer durchlief den harten Weg der Nachwuchsserien und dominierte den KTM-Junior-Cup. Nach Erfolgen im Red-Bull-Rookies-Cup und im JuniorGP verpflichtete ihn der Rennstall von Paolo Simoncelli im Jänner dieses Jahres. Mit seinen 21 Jahren ist er allerdings schon um einiges älter als die nachdrängenden italienischen und spanischen Supertalente.

Dennoch will Rammerstorfer sich kontinuierlich steigern. „Man kann nicht besser werden, wenn man nicht fährt und das geht in Österreich einfach nicht immer“, sagt der Linzer. Zu diesem Zweck hat er hinter seinem Haus eine eigene Miniatur-Rennstrecke hochgezogen. „Ich bin weiter ehrgeizig und will nach vorne kommen. Es waren heuer schon Sessions sehr gut, aber es hält mich auch die Maschine ein wenig zurück.“ Mit seinem Outing am Sachsenring ist Rammerstorfer nur bedingt zufrieden. „Im Qualifying habe ich in der letzten Runde einen Fehler gemacht, deswegen wurde es nur Rang 21. Im Rennen lief es etwas besser, aber der schwere Sturz vor mir hat mich aus dem Konzept gebracht. In den letzten Runden bin ich aber ähnliche Rundenzeiten gefahren wie die Plätze acht bis zehn.“ Am Ende wurde es der undankbare Rang 16. „Es gab vier Stürze und mehrere Ausritte. Wenn man es optimistisch sieht, kann man es als Erfolg verbuchen, dass ich das Bike auf der Strecke gehalten habe.“

Auf die Frage, was für einen Platz in der MotoGP notwendig sei, antwortete er: „Viel Talent und konstante Leistungen. Ist man erstmal drin, ist Geld gar nicht mehr so wichtig. Da zählt dann nur noch Leistung. Aber ich bin froh, dass ich mir ein starkes Sponsorennetz aufbauen konnte.“ Von der MotoGP will Rammerstorfer erstmal nichts wissen: „Wichtig ist, dass ich meinen Platz hier festigen kann. Als universelles Sprungbrett ist die Moto3 die umkämpfteste Rennserie der Welt. Der Druck von hinten ist enorm.“ Seine Pläne für die kommende Sommerpause stehen auch schon fest. „Ich werde mehrere Wochen nach Spanien zum Trainieren gehen. Es ist das Land mit dem absolut besten Angebot.“ Den Sieg in der Moto3 holte sich übrigens Pole-Setter Brian Uriarte auf seiner Red Bull KTM Ajo, der den WM-Führenden Maximo Quiles um sechs Hundertstel schlagen konnte.