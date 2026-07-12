Die Styriarte ist zum Glück eines der Sommerfestivals, die mit einer gewissen Lockerheit praktiziert werden. Gespreizt mag man woanders sein. Doch es gibt noch Restbestände im Festivalgeschehen, die zwar noch immer weit davon entfernt sind, besonders exklusiv zu tun, in denen aber die Atmosphäre etwas anders ist. Kurz gesagt: Bei den vier Kirchenkonzerten in Stainz fühlt sich die Styriarte noch wie ein Festspiel an.

Ambiente und Programmatik kommen da zusammen: Das Mozart-Requiem verlieh dem Konzert zusätzlich Gravitas. Vor allem wenn die Sünden der Welt so schwer auf dem „Agnus Dei“ drücken wie in der Interpretation von Dirigent Michael Hofstetter. Der treibt dem letzten Werk von Wolfgang Amadé Mozart erwartungsgemäß konsequent den letzten Rest von Süßlichkeit aus. Allein wie er im „Sanctus“ den Weihrauch verscheucht und dem Inhalt mit schnellem Tempo Dringlichkeit verleiht, ist bemerkenswert. Hofstetter dirigiert so energisch, dass er den zweiten Geigen einmal das Pult abräumt. Aber vor allem musikalisch gibt es viel zu entdecken und bestaunen: Das einleitende „Requiem“ manifestiert sich geheimnisvoll sanft aus dem Nichts heraus, das „Dies irae“ ist knackig, die Posaune des „Tuba mirum“ rau, usw. Mit der kleinen, idealen Besetzung des Styriarte-Festspielorchesters und des Schoenberg-Chors schafft Hofstetter auch durch durchgehend striktes Non-Vibrato immer wieder kammermusikalische Transparenz, die vor allem im „Recordare“ und im „Hostias“ erstaunlich, bisweilen fast schon zerfasert, klingt.

Die vier Sänger klingen sehr unterschiedlich, aber die individuellen Ansätze zwischen dem glasklaren Sopran, dem dunklen Mezzo, dem extrem rhetorisch singenden Tenor und dem luxuriös klingenden Bass mischen sich wunderbar: Miriam Kutrowatz, Jolana Slavíková, Daniel Johannsen und Frederic Jost zeigen Festspiel-Qualitäten und streuten bisweilen Verzierungen ein.

Das in dieser Interpretation ziemlich genau 50-minütige Requiem (gespielt wird natürlich die Süßmayr-Komplettierung des Fragments) wird ideal umrahmt und unterbrochen: Die aus lauter Frauen bestehende Schola Resupina singt gregorianische Choräle: wie aus der Zeit entrückte Stücke, voller Geheimnis und Spiritualität, die zu den sehr wenigen gehören, die neben dem Requiem nicht nur bestehen können, sondern es auch sinnvoll ergänzen.