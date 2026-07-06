Kleine Zeitung Styriarte-Empfang 2026

Ein Höhepunkt der Styriarte 2026 war erneut das Kleine Zeitung-Patronanzkonzert „Ein Tag mit Joseph Haydn“ am vergangenen Samstag, 4. Juli im Schloss Eggenberg. Vor Konzertbeginn begrüßte die Kleine Zeitung bei einem exklusiven Empfang im Schlosspark Eggenberg geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie Leserinnen und Leser. Bei sommerlichem Ambiente stimmte man sich gemeinsam auf ein musikalisches Konzerterlebnis ein.