Ludwig van Beethovens 5. Symphonie ist nicht nur eines der bekanntesten Werke der Klassik, es gibt auch verschiedenste Varianten davon. Mit einer von ihnen, nämlich der Bearbeitung für Klavier von Franz Liszt, brillierte Bernd Glemser bei der Styriarte in der Grazer Helmut-List-Halle. Der Pianist konnte das gewaltige Beben eines ganzen Orchesters in den Anfangstakten imaginieren und stellte bereits im kraftvollen Kopfsatz klar, dass er das Werk mit klarer, unverschnörkelter Spielweise zelebriert. Bis hin zum strahlenden C-Dur-Finale meisterte er das anspruchsvolle Werk auf subtile Weise. Zuvor zeigte Glemser bei der „Mondscheinsonate“ eine andere Seite des Komponisten: Schlicht, nachdenklich, fast einem Traum nachspürend, formte er den ersten Satz, der sich weich ins Ohr schmeichelte und dennoch nie sentimental klang. Eine gewisse Frische durchzog den zweiten Satz, bevor es dann im Finale aufbrausend und leidenschaftlich wurde. Die beiden Werke an einem Abend zu spielen gab Glemser die Möglichkeit, viel von seiner Virtuosität einem hörbar begeisterten Publikum zu präsentieren.

Karin Zehetleitner

Haydns „Die Schöpfung“

Der Letzte, der Joseph Haydns Oratorium bei der Styriarte dirigiert hat, dürfte Nikolaus Harnoncourt gewesen sein. Aber das Leben geht bekanntlich weiter und zeigte sich auch an diesem Abend in der List-Halle in strahlender Schönheit. Es ist nicht so, dass Patrick Hahn am Pult des Styriarte-Festspielorchesters die Effekte des Stücks überbetont: Der Eintritt des Lichts, die fast schon programmmusikalische Schilderung der wilden Tiere, der strahlende Glanz der frohlockenden Heerscharen, all das kommt pointiert und klar, aber nicht zu dramatisch oder gar manieriert über die Bühne der List-Halle. Der steirische Dirigent, der in Deutschland eine glänzende Karriere hinlegt, sorgt für eine kraftvolle, klare, in sich geschlossene Darstellung der „Schöpfung“. Ausgenommen kleinere Wackler und Ungereimtheiten, ist auch das Orchester in ausgezeichneter Verfassung.

Ganz zu schweigen von den drei wunderbaren Solisten: Tetiana Miyus exquisiter lyrischer Sopran leuchtet, und wird ergänzt vom Tenor Mario Lerchenberger, der immer imposanter tönt (den „Freischütz“-Max hat er vermutlich schon drauf, selbst der Lohengrin scheint sich anzukündigen). Philipp Schöllhorn ergänzt mit klangreichem Bass. Stark auch der keine großen Wünsche offen lassende Chor der Camerata Styria. Martin Gasser

Hommage an eine blinde Pianistin

Künstlerisch, programmatisch und atmosphärisch zählen die Auftritte der deutschen Pianistin Ragna Schirmer mittlerweile zu den Höhepunkten der Styriarte. Das Schaffen und Wirken der blinden Pianistin, Philanthropin und Komponistin Maria Theresia Paradis (1759-1824) war im Grazer Minoritensaal der Ausgangspunkt zu einer kleinen Tour d‘Horizon in die Zeit um 1800. Schirmer spielte auf einem englischen Hammerflügel aus dem Jahr 1806 (kein Nachbau!), ein Instrument, das im Vergleich zu seinen modernen Pendants viel individuellen Charakter und Eigenleben besitzt und das knarzt und klingelt sehr sympathisch.

Es ist das ideale Instrument für die Interpretin, um auf die Schönheiten der Klavierfantasien von Paradis sowie auf den enormen kompositorischen Stand jener Zeit (Sonaten von Leopold Koželuh und Joseph Haydn) hinzuweisen. Großartig kommt auch der Kopfsatz der „Waldstein-Sonate“ von Beethoven zur Geltung, weil das titanische Brummen und die expressiven Akzente so apart und eindringlich klingen, dass sich das Gefühl für die Aura dieses unfassbaren Kunstwerks einstellen muss: Obwohl das Werk im Minoritensaal direkt vor einem liegt und klingt, umweht es eine Distanz, die man als Unendlichkeit begreift.

Martin Gasser