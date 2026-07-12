Bei der Fußball-WM war für die österreichische Mannschaft nach dem Sechzehntelfinale Schluss. In einer ganz anderen Disziplin konnte ein rot-weiß-rotes Team sich kürzlich bis an die Spitze vorkämpfen. Eine Schülergruppe der HTL Bulme Graz-Gösting war Anfang Juli im südkoreanischen Incheon bei der RoboCup-Junior-Weltmeisterschaft an den Start gegangen. Am Ende konnten sich die „B.Robots Seniors“ mit den Maturanten Thomas Rauch, Florian Wiesner, Vincent Rohkamm und Paul Charusa sowie Mentor Peter Frauscher über den dritten Gesamtrang freuen.

Die Herausforderung für die Nachwuchstechniker, die in der Kategorie „Rescue Maze“ angetreten waren: Sie mussten einen Roboter konstruieren, ihn mit einem 3D-Drucker ausdrucken und so konfigurieren und programmieren, dass er auf einem vorgegebenen Feld bestimmte Aufgaben autonom erfüllen kann. Simuliert wird dabei ein Rettungseinsatz. Der Roboter, der unter anderem mit Sensoren und Kameras ausgestattet ist, muss selbständig „Opfer“ in Form von Farbelementen oder Buchstaben aufspüren und sich dabei durch ein Labyrinth bewegen. Über ein selbst konstruiertes Auswurfsystem müssen dann an den richtigen Orten Hilfspakete abgeworfen werden.

Drittbestes Team der Welt kommt aus Graz

„Das Team B.Robots Seniors machte es wieder einmal sehr spannend“, berichtet Frauscher zurück in Graz. Den ersten Wettbewerbstag schlossen die Burschen auf dem 8. Platz ab. „Nach einer sehr intensiven Nachtschicht konnte sich das Team bei allen vier deutlich schwierigeren Läufen am zweiten Tag sensationell steigern und sich mit dem 3. Platz selbst für jahrelange Vorbereitungsarbeit belohnen“, freut sich der Bulme-Lehrer. Bei Sonderwertungen konnte das Quartett zusätzlich einen rot-weiß-roten Sieg einfahren. Bei der „Technical Challenge“ musste der Roboter von den 31 teilnehmenden Teams aus aller Welt innerhalb von zwei Stunden ganz neu programmiert werden. Das Bulme-Team setzte sich dabei an die Spitze. Ausgezeichnet wurden die Grazer Schüler außerdem für die beste technische Dokumentation. Für die beste Kombination aus Konstruktion, Schaltungs- und Softwareentwicklung sowie ausgewählter Sensorik und Aktorik nahm man schließlich noch den „Outstanding Design Award“ mit nach Hause.

Abseits des Wettbewerbs erkundete das Bulme-Team Seoul und Umgebung © Privat

Mit den Erfolgen in Südkorea setzt die Bulme Graz Gösting ihre Erfolge bei RoboCup-Bewerben fort. Peter Frauscher gelang es in den letzten Jahren immer wieder Teams zum Erfolg zu coachen. Kurz vor der WM zeigten zwei weitere Teams auf. Nach erfolgreicher Qualifikation bei den AustrianOpen erreichten die „B.Robots“ bei der Europameisterschaft in Wien Anfang Juni den 5. Platz. Die „B.Robots Juniors“, die zum ersten Mal an einem internationalen Bewerb teilnahmen, beendeten die EM auf dem 7. Platz und gewannen den ersten Preis für die beste technische Dokumentation.