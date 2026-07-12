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Klagenfurt
Kärntner Know-how lässt Wälder klimafit werden
Extremwetter und Schadinsekten haben Österreichs Wäldern in den letzten Jahren immer mehr zugesetzt. Ein Forstbetrieb in Kärnten setzt nun nach mehreren Schadereignissen auf eine naturnahe Forstwirtschaft und hat einen klimaresilienten Mischwald geschaffen. Eckart Senitza, Vorsitzender des Vereines Pro Silva, erklärt, welche Rolle Artenvielfalt, Licht und Schatten sowie die Jagd für den Wald der Zukunft spielen und weshalb davon auch Städte profitieren.