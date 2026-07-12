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Istanbul
Putschversuch vor zehn Jahren veränderte die Türkei
Vor zehn Jahren löste ein Putschversuch eine tiefgreifende Veränderung der Türkei aus. Wie der Politikwissenschafter Cengiz Günay im APA-Gespräch erläutert, nutzte Präsident Recep Tayyip Erdogan den Militäraufstand zur Festigung seiner Macht mittels Verfassungsänderungen und Massensäuberungen. Er scheiterte aber damit, den 15. Juli als Geburtstag einer neuen Türkei zu verankern. Für die meisten Türken sei er heute nicht mehr als "ein willkommener freier Tag mitten im Sommer".