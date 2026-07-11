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Venedig/Rom/Brüssel
Russland bei Biennale: EU-Kommission für Förderungsentzug
Die EU-Kommission hat empfohlen, Fördermittel in Höhe von zwei Millionen Euro für die Biennale von Venedig auszusetzen. Hintergrund ist der Streit um den russischen Pavillon bei der diesjährigen Kunstschau. Die für Technologie und Demokratie zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Henna Virkkunen, erklärte auf der Plattform X, mit Steuergeldern finanzierte Kultur in Europa müsse demokratische Werte fördern und schützen. Diese Werte seien in Russland nicht geachtet.