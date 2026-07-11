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Bad Kleinkirchheim
Stall in Kärnten in Brand geraten
Ein Stall auf einem Bauernhof in St. Oswald in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim in den Kärntner Nockbergen (Bezirk Spittal an der Drau) ist Samstagfrüh in Vollbrand geraten und komplett zerstört worden. Der Besitzer, ein 74-Jähriger und seine 17-jährige Tochter wurden verletzt und die Krankenhäuser Spittal und Villach eingeliefert. Der Großteil der Tiere befand sich außerhalb des Stalles, zwei Schweine verendeten jedoch, berichtete die Polizei.