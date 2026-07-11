Nicht nur die Fans des runden Leders blicken bei dieser Weltmeisterschaft genau auf den heiligen Rasen in den Luxus-Stadionkomplexen. Vor allem in den USA sind die American-Football-Stars der NFL ebenfalls interessiert am Grün, das für viele die Welt bedeutet. Dabei geht es ihnen aber weniger um die sportlichen Belange dieser WM als ihre persönliche Zukunft in der teuersten Sportliga der Welt. Denn Rasen ist nicht gleich Rasen.

Die FIFA schreibt bei dieser Endrunde nämlich genauestens vor, welches Grün in den Stadien, die in den USA auch allesamt von NFL-Teams genutzt werden, verlegt wird. Jahrelang forschte man an den perfekten Grassorten, die je nach Austragungsort verschiedene Vorgaben erfüllen müssen. Während es im Süden um Hitzebeständigkeit geht, sieht das Grün weiter nördlich oder in den klimatisierten Stadien anders aus. Grundsätzlich setzt die FIFA aber überall auf einen Hybridrasen, der unter anderem durch einen geringen Anteil eingepflegter Kunstfasern robuster ist.

NFL-Stars fordern Naturrasen

In Los Angeles wurde dieser wenige Wochen vor dem Start des Turniers verlegt, in anderen Stadien ebenfalls. Genau das wünscht sich auch der Großteil der NFL-Stars, die von September an in Dallas, Atlanta und Co auf die Jagd nach dem Super Bowl gehen. Denn vielerorts wird in der American-Football-Liga aus logistischen Gründen noch auf reinem Kunstrasen gespielt, was nach Angaben der Spielergewerkschaft zu einem höheren Verletzungsrisiko führt. Die Forderung nach ligaweitem Naturrasen- bzw. Hybridrasen mit einem geringen Anteil künstlicher Fasern klingt nicht ab. Doch immer wieder wurde man vertröstet, während man nun für die WM etwa in New York, Los Angeles oder auch Atlanta problemlos auf ein neues Grün setzte. „Für Fußballspieler wird weltweit der grüne Teppich ausgerollt. Dort sind perfekte Rasenplätze Standard – und die Spieler würden auf schlechten Feldern gar nicht erst antreten“, erklärte JC Tretter, Präsident der Spielergewerkschaft.

Unverhofft bietet sich nun die Chance, den Naturrasen zu ergattern. Wie die FIFA bekannt gab, kann man schon jetzt in ihrem Shop ein kleines Stück des Finalrasens in New York bestellen, auf dem am 19. Juli das Endspiel ausgetragen wird. Umgerechnet 390 Euro muss man für einen kleinen Teil (6,5 x 6,5 x 6,5 cm) des heiligen Finalgrüns hinblättern. Verschickt werden diese dann logischerweise erst nach dem Finale.