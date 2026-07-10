Wettschulden sind bekanntlich Ehrenschulden, das muss nun auch Englands Fußballlegende Wayne Rooney einsehen. Der BBC-Experte sagte vor dem Achtelfinalduell zwischen Norwegen und Brasilien, dass er den Fluss Mersey hinunterudern würde, wenn die Wikinger den Rekordweltmeister ausschalten. Genau so kam es dann in einer packenden Partie und danach wurde auch die mittlerweile weltbekannte Ruder-Jubelgeste ausgepackt.

Superstar Erling Haaland hörte das Versprechen Rooneys ebenfalls und erinnerte den 40-Jährigen in einem Video erneut daran. „Ich freue mich schon darauf, Wayne Rooney in Liverpool rudern zu sehen“, sagte Haaland vor dem Spiel am Samstag gegen Rooneys Engländer. „Das ist alles, was ich jetzt sehen will. Wayne Rooney, ich erwarte von dir einen Ruderausflug.“

Der 120-fache englische Nationalspieler hielt indes sein Wort und erklärte, tatsächlich einen Fluss hinunterudern zu wollen. Das Spektakel soll sich aber nicht am Mersey in Liverpool, sondern in New York abspielen. Wann genau es zum Ruderausflug kommt, ist aber noch nicht klar.