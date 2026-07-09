Die verbalen Angriffe auf Kylian Mbappe reißen nicht ab. Vor dem heutigen WM-Viertelfinale Frankreichs gegen Marokko (HIER im LIVETICKER!) hat die paraguayische Senatorin Celeste Amarilla de Boccia den Stürmer erneut scharf attackiert und dabei mit schweren Beleidigungen nachgelegt.

Während einer Plenarsitzung im paraguayischen Senat schilderte Amarilla, Mbappe habe nach dem Achtelfinale gegen Paraguay dem Torhüter Orlando Gill den Handschlag verweigert und ihn angeschrien. Daraufhin beleidigte sie den französischen Nationalspieler übelst (“Sohn einer H...“) und erklärte, ein „echter Franzose“ hätte sich ihrer Ansicht nach nicht so verhalten.

Zur Erinnerung: Frankreich hatte das WM-Achtelfinale gegen Paraguay mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mbappe. Während der Partie war die paraguayische Mannschaft mehrfach durch harte Zweikämpfe und Fouls aufgefallen. Die deutsche Bild nannte die Begegnung sogar „das größte Skandalspiel der WM“.

Bereits direkt nach der Begegnung hatte Amarilla den Real-Madrid-Profi auf der Plattform X mit rassistischen und beleidigenden Äußerungen angegriffen. Unter anderem bezeichnete sie ihn als „Trottel“ und veröffentlichte weitere herabwürdigende Aussagen. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts der öffentlichen Beleidigung ein.

Trotz der laufenden Ermittlungen verschärfte die Senatorin ihre Rhetorik nun erneut. Sie betonte, Frankreich stehe für Persönlichkeiten wie Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo und Simone de Beauvoir sowie für die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Dieses kulturelle und demokratische Erbe wolle sie nicht auf Mbappé reduzieren.

Darüber hinaus drohte Amarilla dem französischen Nationalspieler mit rechtlichen Schritten. Unter Verweis auf die Festnahme des brasilianischen Ex-Fußballstars Ronaldinho und dessen Bruder im Jahr 2020 in Paraguay erklärte sie, Mbappé solle sich nicht mit Paraguayern anlegen.

Außerdem kündigte sie an, den 27-Jährigen wegen angeblicher geschlechtsspezifischer sowie politischer Gewalt gegen Frauen verklagen zu wollen. Mbappé müsse sich bei ihr entschuldigen, erklärte die Senatorin, da sie nach eigener Darstellung weiterhin rechtliche Möglichkeiten gegen ihn prüfen werde.