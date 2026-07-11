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Teheran
Irans Führung schwört Rache nach Khamenei-Bestattung
Nach der Bestattung von Irans oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei hat die iranische Staatsführung Rache für seinen Tod geschworen. "Rache ist die Forderung unseres Volkes und muss ganz gewiss erfolgen", hieß es in einer im Staatsfernsehen verlesenen Mitteilung, die Khameneis Sohn und Nachfolger Mojtaba zugeschrieben wurde. Khamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff getötet worden.