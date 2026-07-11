Mann ging beim Schwimmen in Wien unter und wurde reanimiert

Ein 49 Jahre alter Mann ist am Samstagvormittag beim Schwimmen in der Alten Donau beim Gänsehäufel in der Donaustadt plötzlich untergegangen. Feuerwehrtaucher konnten den Mann rasch bergen. Er wurde von den Einsatzkräften erfolgreich reanimiert, sagte Polizeisprecherin Anna Gut der APA. Nach Angaben der Berufsrettung wurde der Mann intubiert und beatmet und in einem stabilen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert.