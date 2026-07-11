Paragleiter bei Sturz in Tiroler Achensee verletzt

Ein 24-jähriger Deutscher ist Freitagmittag beim Paragleiten in Tirol verletzt worden. Nachdem der Schirm offenbar zusammengeklappt war, stürzte der Mann aus rund 25 Metern Höhe senkrecht in den Achensee (Bezirk Schwaz), berichtete die Polizei. Zwei Insassen eines Bootes, die den Absturz beobachtet hatten, bargen den 24-Jährigen und brachten ihn ans Ufer.