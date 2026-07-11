Im Jahr 2024 gründete Marco Watz seine Veranstaltungsagentur Watz Entertainment und hat sich seither schon einen Namen in der steirischen Event-Szene gemacht. In den knapp zwei Jahren konnte er bereits einige Stars in die grüne Mark holen – von DJ Ötzi über Melissa Naschenweng bis Semino Rossi. Und nächstes Jahr wird es Maite Kelly sein, die den Steirern und Steirerinnen ordentlich einheizt – am 7. Dezember 2027 wird sie mit „Unverschämt Kelly – die Tour meines Lebens“ in der Grazer Stadthalle auftreten. Am nächsten Tag gastiert sie in der Wiener Stadthalle. Tickets sind ab dem 15. Juli, 9 Uhr, auf oeticket erhältlich.

Marco Watz mit Semino Rossi © Watz Entertainment

Maite Kelly, zweitjüngstes Kind der bekannten „Kelly Family“, wirkte früh in der Familienband mit, reiste mit ihr durch Europa und die USA. Den großen Durchbruch feierte die Band, die vielen neben ihrer Musik auch durch ihr hippieähnliches Aussehen auffiel, Mitte der Neunzigerjahre mit dem Album „Over The Hump“. Maite Kelly verfolgte später eine Solokarriere, ist mittlerweile vor allem als Schlagersängerin bekannt. Sie tritt auch heuer mehrmals in Österreich auf, allerdings nicht in der Steiermark. 2027 ist es dank Marco Watz soweit.