In Hermagor stehen mehrere größere Investitionen an: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Finanzierung für die Sanierung der Volksschule Egg beschlossen und weitere Projekte im Bereich Verkehrsinfrastruktur auf den Weg gebracht.

Die Volksschule Egg wird in den kommenden Wochen umfassend erneuert. Für die Arbeiten ist ein Budget von 1,4 Millionen Euro vorgesehen – 820.000 Euro davon kommen vom Land Kärnten, 580.000 Euro trägt die Stadtgemeinde selbst. Die Umsetzung startet mit Beginn der Sommerferien, bis Ende September soll die modernisierte Schule wieder für Schüler und Pädagogen bereitstehen.

Investition in Verkehrsinfrastruktur

Auch beim Radweg R3 zwischen Postran und Möderndorf sind Verbesserungen geplant. Nach der Ausschreibung und Vergabe sollen die Arbeiten im Frühherbst beginnen. Die veranschlagten Kosten liegen bei rund 450.000 Euro.

Eine weitere Baustelle betrifft die Ortsdurchfahrt Pressegger See: Die Straßenbauabteilung des Landes saniert einen Abschnitt der Paßriacher Landesstraße LR 26, der gleichzeitig Teil des Radwegs R3a entlang des Presseggersees ist. Für die Erneuerung des Gehsteigs beteiligt sich die Stadtgemeinde mit rund 150.000 Euro.

Bürgermeister Leopold Astner sieht in den Projekten wichtige Schritte für die Gemeindeentwicklung und verweist darauf, dass deren Umsetzung auch durch die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadtgemeinde ermöglicht werde.