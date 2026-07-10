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Innsbruck
Keine neuen Erkenntnisse nach Gewalttat in Tiroler Wohnung
Im Fall einer am 25. Juni bekannt gewordenen Gewalttat in einer Wohnung in Innsbruck, bei der ein 25-Jähriger im Zuge einer Auseinandersetzung von einem unbekannten Täter niedergestochen worden war und einige Tage darauf in der Innsbrucker Klinik verstarb, gibt es weiterhin keine heiße Spur. Auf den von der Polizei vergangene Woche gestarteten dringenden Zeugenaufruf habe sich niemand gemeldet, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold zur APA am Freitag.