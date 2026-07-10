Beim Stadtparteitag der ÖVP Spittal wurde Lukas Gradnitzer als Stadtparteiobmann bestätigt. Er erhielt erneut das Vertrauen der Mitglieder und wird die Partei auch künftig führen. Zu seinen Stellvertretern wurden Ursula Raunegger und Mario Ebner gewählt.

ÖVP Spittal setzt auf junges Team

Gleichzeitig nominierte die Stadtpartei den derzeit jüngsten Stadtrat Spittals als Spitzenkandidaten für die kommende Gemeinderatswahl.

Mit drei Vorstandsmitgliedern unter 35 Jahren und der jüngsten Gemeinderatsfraktion der Stadt will die ÖVP Spittal nach eigenen Angaben auf eine Verbindung von Erfahrung und jüngeren Kräften setzen.

„Menschen mit neuen Ideen“

„Die Herausforderungen der Zukunft kann Politik aus der Vergangenheit nicht lösen. Deshalb brauchen wir Menschen, die neue Ideen einbringen, ohne dabei auf die Erfahrung anderer zu verzichten“, sagte Gradnitzer beim Stadtparteitag.

Für die kommende Arbeit nennt der Stadtparteiobmann die Weiterentwicklung bestehender Stärken Spittals als zentrales Ziel. Dabei gehe es darum, Bewährtes zu erhalten und dort neue Wege zu gehen, wo Veränderungen notwendig seien.