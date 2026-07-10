Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der UNO, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Die durchaus ambitionierten Ziele wie etwa "Armut in allen ihren Formen und überall beenden" traten am 1. Jänner 2016 in Kraft und sollen von den Mitgliedsstaaten bis 2030 erfüllt werden. "Gerade nach der Wahl in den UNO-Sicherheitsrat müssen wir dort präsent sein, wo internationale Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden. Wir wollen österreichische Positionen und unsere Expertise klar einbringen, Gesprächskanäle offenhalten und Verantwortung übernehmen", sagt Bauer im Vorfeld der Reise gegenüber der APA.

Die ehemalige Jugendstaatssekretärin wird im Big Apple auch den Leiter des UNO-Jugendbüros, Felipe Paullier, treffen und an einem von Österreich organisierten Side-Event zu Jugendbeteiligung, digitaler Teilhabe und dem Schutz junger Menschen vor neuen Risiken im digitalen Raum teilnehmen.

In Washington stehen dann mehrere Treffen am Programm. Im Zentrum eines Termins mit Arthur Milikh, Senior Bureau Official for European and Eurasian Affairs, werden Europa- und Sicherheitsfragen stehen. Auch die Westbalkan-Region und eine mögliche EU-Erweiterung sollen diskutiert werden.

Darüber hinaus wird Bauer, die auch Ministerin für Integration und Familie ist, den Assistant Secretary for Children and Families, Alex J. Adams im US-Gesundheitsministerium und mehrere republikanische und demokratische Kongressabgeordnete treffen.