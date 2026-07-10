Erleben Sie mit Wastian Reisen genussvolle Tage an Bord eines der modernsten und beeindruckendsten Kreuzfahrtschiffe der MSC-Flotte.
Highlights
- Reise mit der MSC World Europa, einem modernen Kreuzfahrtschiff mit stilvollem Design
- Start und Ende der Reise in Genua
- Besuch von Neapel mit Möglichkeit zum Ausflug nach Pompeji
- Stopp in Messina als Ausgangspunkt für Taormina und den Ätna
- Aufenthalt in Valletta (Malta) mit barocker Architektur und mediterranem Flair
- Ein Seetag zum Genießen des Bordlebens
- Besuch der lebendigen Metropole Barcelona
- Stopp in Marseille und der sonnigen Provence
Angebot
- Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie mit VP
- Inklusivleistungen lt. Programm
- mehrsprachige Bordbetreuung
Reisezeitraum & Preis
Termin: 13.-20. September 2026
Preis: 1257 Euro pro Person in der Doppelkabine, Einzelkabinen nur auf Anfrage
Zubuchbar: Transfer zum Hafen und retour (mit Einstiegsstellen in Klagenfurt, Villach, Spittal/Drau und Hermagor) um 199 Euro p. P.
10 % Ermäßigung auf den Basispreis nur mit unten anzuforderndem Gutscheincode erhältlich!
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