Erleben Sie mit Wastian Reisen genussvolle Tage an Bord eines der modernsten und beeindruckendsten Kreuzfahrtschiffe der MSC-Flotte.

Highlights

Reise mit der MSC World Europa , einem modernen Kreuzfahrtschiff mit stilvollem Design

, einem modernen Kreuzfahrtschiff mit stilvollem Design Start und Ende der Reise in Genua

Besuch von Neapel mit Möglichkeit zum Ausflug nach Pompeji

mit Möglichkeit zum Ausflug nach Stopp in Messina als Ausgangspunkt für Taormina und den Ätna

als Ausgangspunkt für und den Aufenthalt in Valletta (Malta) mit barocker Architektur und mediterranem Flair

mit barocker Architektur und mediterranem Flair Ein Seetag zum Genießen des Bordlebens

Besuch der lebendigen Metropole Barcelona

Stopp in Marseille und der sonnigen Provence

Angebot

Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie mit VP

Inklusivleistungen lt. Programm

mehrsprachige Bordbetreuung

Reisezeitraum & Preis

Termin: 13.-20. September 2026

Preis: 1257 Euro pro Person in der Doppelkabine, Einzelkabinen nur auf Anfrage

Zubuchbar: Transfer zum Hafen und retour (mit Einstiegsstellen in Klagenfurt, Villach, Spittal/Drau und Hermagor) um 199 Euro p. P.

10 % Ermäßigung auf den Basispreis nur mit unten anzuforderndem Gutscheincode erhältlich!

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