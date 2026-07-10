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Innsbruck
Thielemann in Innsbruck: Bunte Blasorchester-Leistungsschau
Christian Thielemann hat Donnerstagabend im Innenhof der Innsbrucker Hofburg mit der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg im Rahmen der "Innsbrucker Promenadenkonzerte" eine feinsinnige und vielseitige Blasorchester-Leistungsschau auf die Freiluftbühne gebracht. Das Programm umfasste Werke von Richard Strauss, Richard Wagner oder James Barnes. Für diese Mischung aus Lyrischem, Sentimentalem und Abenteuerlichem gab es Stehovationen für das Orchester und den Dirigenten.