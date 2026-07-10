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Klagenfurt
"Grenzmanagement" im Kärntner Thörl-Maglern wird abgebaut
Im Kärntner Thörl-Maglern an der italienischen Staatsgrenze wird demnächst das "Grenzmanagement", also provisorisch aufgestellte Zelte, abgebaut. Das sei wegen der stark zurückgegangenen Zahl der Asylanträge möglich, teilte das Land Kärnten nach einem Gespräch zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) mit.