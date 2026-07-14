Kompetenz, Service und Qualität seit über drei Jahrzehnten

Seit 33 Jahren steht das Miele Center Fasching in der Grazer Keplerstraße für persönliche Beratung, erstklassigen Service und höchste Qualität rund um die Premiumgeräte von Miele. Als familiengeführtes Unternehmen setzt das Team auf Werte wie Verlässlichkeit, Vertrauen und Nachhaltigkeit und begleitet Kundinnen und Kunden weit über den Kauf hinaus.

Das bestens geschulte Fachpersonal unterstützt bei der Auswahl des passenden Geräts und sorgt mit professioneller Zustellung für einen unkomplizierten Ablauf. Darüber hinaus bietet das Miele Center Fasching einen umfassenden Reparaturservice mit eigener Werkstatt und ist Partner der staatlich geförderten Geräte-Retter-Prämie.

Persönliche Beratung, langjährige Erfahrung und ein starkes Serviceangebot machen das Miele Center Fasching zu einer der ersten Adressen für Miele Geräte in Graz. Dank kostenloser Kundenparkplätze im Innenhof und in der Tiefgarage gestaltet sich auch der Besuch besonders komfortabel.

Nutzen Sie jetzt den exklusiven Vorteil und sichern Sie sich beim Kauf einer Miele Waschmaschine ein hochwertiges Sneaker-Pflegepaket kostenlos dazu.