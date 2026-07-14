Familienbetrieb mit Herz im Nationalpark Hohe Tauern

Seit beinahe 100 Jahren ist der Taurerwirt fest in Familienhand und hat sich von einer kleinen Jausenstation zu einem gemütlichen Wanderhotel entwickelt. Inmitten der beeindruckenden Naturkulisse des Nationalparks Hohe Tauern erwartet Gäste ein Ort, an dem Gastfreundschaft, Regionalität und die Liebe zu den Bergen täglich gelebt werden.

Jedes Familienmitglied bringt seine eigene Leidenschaft ein und macht den Aufenthalt zu etwas Besonderem. Während Küchenchef Sigi mit hochwertigen regionalen Zutaten und ausgezeichneten Wildgerichten begeistert, begleiten Martin und Christoph Gäste zu den schönsten und verstecktesten Plätzen des Nationalparks. Christina setzt auf regionale Naturkosmetik, Simone teilt ihr umfassendes Wissen über die Bergwelt rund um Großglockner, Granatspitz und Schobergruppe, und Mama Paula sorgt bereits am Morgen mit ihrem beliebten Frühstück für einen gelungenen Start in den Tag.

Die herrliche Lage am Fuße des Großglockners macht den Taurerwirt zum idealen Ausgangspunkt für unvergessliche Wandererlebnisse. Wer die Osttiroler Bergwelt aktiv entdecken und dabei familiäre Gastlichkeit genießen möchte, findet hier das perfekte Basecamp für den Wanderurlaub.

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und verlängern Sie mit diesem exklusiven Angebot die Wandersaison im goldenen Herbst der Hohen Tauern.