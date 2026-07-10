Gut einen Monat nach dem spektakulären Zwischenfall mit einem Lufthansa-Dreamliner am Frankfurter Flughafen gibt ein Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) neue Einblicke in den Unfallhergang. Demnach wurden deutlich mehr Menschen verletzt als zunächst bekannt. Zudem entdeckten die Ermittler einen auffälligen technischen Befund: Am Bugfahrwerk der Boeing fehlte ein wichtiger Verriegelungsstift. Ob dieser jedoch tatsächlich den Unfall verursachte, ist bislang ungeklärt.

23 Verletzte statt fünf

Der Unfall passierte am 4. Juni auf einer Parkposition vor Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Die Boeing 787-9 „Dreamliner“ sollte als Lufthansa-Flug LH450 nach Los Angeles starten. An Bord befanden sich ausschließlich Crewmitglieder, Techniker und Bodenpersonal. Die Passagiere warteten noch auf das Boarding.

Was bisher über den Unfall bekannt ist

Laut Zwischenbericht führten zwei Techniker im Cockpit einen Wartungstest durch. Hintergrund war eine Beanstandung an der Steuerung der Hauptfahrwerkstüren. Während der Überprüfung betätigten sie den Hebel, mit dem das Fahrwerk nach dem Start normalerweise eingefahren wird.

Unmittelbar danach fuhr das Bugfahrwerk ein – obwohl sich die Boeing weiterhin auf ihrer Parkposition befand. Die Maschine sackte mit der Nase auf den Beton, wobei auch die Verkleidungen beider Triebwerke aufschlugen.

Durch den Aufprall fiel nach Angaben der Ermittler die Stromversorgung aus. Die Kabinenbeleuchtung erlosch und die Cockpittür schloss sich automatisch, was die Situation zusätzlich erschwerte.

Während Lufthansa zunächst von fünf Verletzten gesprochen hatte, nennt die BFU nun deutlich höhere Zahlen: Insgesamt wurden 23 Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Fehlender Verriegelungsstift rückt in den Fokus

Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Zwischenberichts betrifft das Bugfahrwerk. Die Ermittler stellten fest, dass ein Verriegelungsstift, der das unbeabsichtigte Einfahren des Fahrwerks während Wartungsarbeiten verhindern soll, nicht eingesetzt war. Der Stift wurde später in einer Aufbewahrungskiste gefunden.

Ob das fehlende Bauteil unmittelbar zum Zusammenbruch des Bugfahrwerks geführt hat, lässt die BFU jedoch ausdrücklich offen. Die Untersuchungsbehörde betont, dass noch weitere technische, menschliche und organisatorische Faktoren geprüft werden müssen, bevor Rückschlüsse auf die eigentliche Unfallursache gezogen werden können.

Warum die Ermittlungen noch andauern

Der jetzt veröffentlichte Bericht ist ausdrücklich als Zwischenbericht gekennzeichnet.

Die BFU will nun klären, welche technischen Abläufe während des Wartungstests genau stattfanden, ob alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden, welche Rolle der fehlende Verriegelungsstift tatsächlich spielte und ob organisatorische oder menschliche Faktoren zum Unfall beigetragen haben.

Erst der Abschlussbericht soll eine endgültige Bewertung enthalten und gegebenenfalls Empfehlungen aussprechen, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.

Folgen des Vorfalls

Die Folgen des Unfalls sind erheblich. Insgesamt 23 Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte, und wären bereits Reisende an Bord gewesen, hätte der Unfall wohl deutlich schwerwiegendere Konsequenzen gehabt.