Bill Kaulitz äußerte sich in der aktuellen Folge des Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ zur Hochzeit von Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce. Vor allem die Feier im New Yorker Madison Square Garden stieß dem „Tokio Hotel“-Sänger sauer auf. Mit viel Ironie machte er deutlich, dass ihm die pompöse Inszenierung überhaupt nicht gefiel und bezeichnete die Wahl der Location als „geschmacklos“. Gleichzeitig scherzte Kaulitz, die Hochzeit sei für ihn ein „ganz, ganz dunkler trauriger Tag“ gewesen – eine humorvolle Anspielung auf seine bereits mehrfach öffentlich geäußerte Schwärmerei für den Football-Star Travis Kelce.

Tom Kaulitz, der seit 2019 mit Heidi Klum verheiratet ist, sieht das Ganze gelassener und meinte, dass jeder so heiraten sollte, wie er möchte.