„Sie wissen, worum es geht?“, fragt der Richter den Angeklagten, der seinen Schwager in zwei unterschiedlichen Situationen geschlagen haben soll. Einmal wurde der 65-jährige Pensionist schon wegen eines ähnlichen Vorfalls verurteilt. Jetzt fühlt er sich „eigentlich fast gar nicht schuldig“.

Seit Jahren gibt es Streitigkeiten mit seinem 67-jährigen Schwager, erzählt der Angeklagte, der etwas verwirrt und aufbrausend wirkt. „Er geht in meine Wohnung, nimmt meine Sachen, stiehlt Geschirr und schaut Pornos.“ Woher er vor allem Letzteres wisse, geht aus der Verhandlung nicht klar hervor. Auch das Aixam-Auto soll der Schwager beschädigt haben. Die Schadenssumme variiert mehrmals.

Der Schwager bestreitet die Vorwürfe im Zeugenstand. Er schildert, dass der Angeklagte ihn zweimal ins Gesicht geschlagen habe. „Ich hab mein Rad abgestellt, er ist mit dem Auto gekommen, hat rausgeschrien, wie üblich.“ Danach sei der Beschuldigte ausgestiegen und habe ihn geschlagen. Ein zweites Mal sei es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

„Du lügst, wenn du das Maul aufmachst!“, schreit der Angeklagte. Er bezichtigt auch eine Zeugin der Lüge, die die Verletzungen wahrgenommen haben soll.

Die beiden Streithähne seien in der Gemeinde bereits bekannt, das bestätigt ein weiterer Zeuge. Der Richter bekundet Sorge um den gesundheitlichen Zustand des Angeklagten, äußert Zweifel an dessen geistiger Klarheit. „Vielleicht bilden Sie sich das ein“, sagt er zum Angeklagten. Der entgegne, er sei fit.

„Ich sehe bei Ihnen im Haus keine Zukunft“, meint der Richter. Die Männer leben mit ihren Frauen im selben Haus. „Das geht schon“, meint der Angeklagte dazu. Sein Schwager sieht das anders: „Ich kann nicht mehr.“ Ständig werde er fälschlich beschuldigt und auch bedroht. „Ich hau dir die Zähne raus“ – damit soll der Angeklagte etwa schon gedroht haben.

800 Euro Geldstrafe

Der Richter kündigt an, Unterstützung für den Angeklagten in die Wege zu leiten. „Ich glaube, Sie brauchen einen Erwachsenenvertreter.“ Er verurteilt den 65-Jährigen außerdem zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro (160 Tagessätze zu je 5 Euro).

„Das ist das untere Viertel des Strafrahmens, es sind keine schweren Verletzungen entstanden.“ Eine Schädelprellung sowie eine Jochbein- und Knieprellung hatte der 67-Jährige davongetragen. Ebenfalls mildernd: Die verminderte Einsichtsfähigkeit des Angeklagten.