Recht lustig dürfte es die Crew am Vorabend des geplanten Flugs BA254 von Bridgetown, der Hauptstadt der Karibik-Insel Barbados, nach London-Heathrow gehabt haben. Wie die britische Tageszeitung „The Telegraph“ berichtet, soll eine alkoholreiche Feier derart ausgeartet sein, dass sich andere Gäste des Luxusressorts bereits über das Verhalten der Beteiligten beschwerten. Laut Zeugen habe sich unter anderem eine Stewardess nur wenige Stunden vor dem geplanten Abflug in der Hotelbar übergeben, während einer ihrer Arbeitskollegen nach einem Zusammenbruch auf sein Zimmer gebracht werden musste.

Ein böses Erwachen gab es am Montag nicht nur für die suspendierte British-Airways-Besatzung, die in Feierlaune keinen Hehl über ihren Beruf und Arbeitgeber gemacht hatte. So blieben auch 336 Passagiere auf dem Boden der Tatsachen, nachdem ihr Flug abgesagt werden musste. In einer Erklärung betonte das Flugunternehmen, von seinen Mitarbeitern stets „höchste Standards“ einzufordern und den Vorfall genau untersuchen zu wollen. Ebendieser dürfte der Airline nicht nur einen Imageschaden zufügen, sondern auch zu hohen Kosten für Ersatzflüge, Beherbergung und Entschädigung ihrer Passagiere kommen.