Vier „Fleck“, nur ein „Sehr gut“ – und zwar im Prüfungsgebiet „Schuldzuweisungen und Abschieben von Verantwortung“. Das Zeugnis, das die Klagenfurter Neos der Stadtregierung ausstellen, ist ausbaufähig. Gänzlich versagt hätten FSP, SPÖ, FPÖ und ÖVP bei der Erhaltung der Schulgebäude, der Erstellung eines langfristigen Sanierungsplans, bei der Priorisierung im Budget und der Entwicklung moderner Lernräume, lautet die Meinung der pinken „Prüfungskommission“. Die Reifeprüfung habe die Regierung somit nicht bestanden. Glaubt man dem „Zeugnis“, hat der Bürgermeister zumindest „an der vertiefenden Schwerpunktübung Gesang teilgenommen“.

Nicht grundlos wählte Bildungssprecherin Iris Glanzer die MS St. Peter als Schauplatz ihrer Pressekonferenz, in der sie die Notenverteilung am Donnerstag publik machte. Lange lag die dringende Sanierung des Schulgebäudes auf Eis, konnte erst nach einem monatelangen Hickhack zwischen SPÖ und ÖVP zum Teil gesichert werden. Das gesamte 27,5-Millionen-Euro-Projekt ist aber noch nicht finanziert, währenddessen kämpfen die Volksschule Spitalberg und MS St. Ruprecht ebenfalls mit großen Problemen.

Video: Wasser rinnt von der Decke der Sporthalle St. Ruprecht

Neos möchten BIG als Partner

„Die Stadtregierung stopft nur Löcher. Ein langfristiger Sanierungsplan fehlt“, kritisiert Glanzer, die die Idee ihres Parteichefs Janos Juvan aufgreift und die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ins Spiel bringt. Im Gegensatz zu Klagenfurt verfüge sie über die finanziellen Möglichkeiten, die Schulen der Stadt zu sanieren. „Sie sind Profis im Schulbau und können solche Projekte professionell planen und umsetzen.“

Vor wenigen Wochen war Bildungsreferent Ronald Rabitsch (SPÖ) davon noch angetan. Jetzt klingt er skeptisch. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept. Es gibt einen riesigen Rückstau, der nicht nur Schulen betrifft“, sagt Rabitsch, der verschiedene Ideen hat und bald präsentieren möchte.

„Ich bin froh, dass wir bei dem Gespräch Missverständnisse klären konnten und die geplanten Maßnahmen im Sinne der Kinder, Pädagogen und Eltern weiter durchführen können“, sagt Bildungsreferent Rabitsch (SPÖ) © Weichselbraun Helmuth

Klärendes Gespräch

Konkrete Fortschritte machte man dafür auf anderer Ebene. Ende Juni flammten Diskussionen um Prüfprotokolle der Schulen auf. Nicht nur Medien, auch Rabitsch und den Direktoren wurde die Einsicht verwehrt. Die fehlende Transparenz ließ Fragen um die Sicherheit der Mittelschule St. Peter sowie der angrenzenden Volksschulen 8 und 24 aufkommen. Bei einem Gespräch zwischen Rabitsch, Facility-Management-Referent Julian Geier (ÖVP), Vertretern der Abteilungen und den Direktoren konnten die Wogen geglättet werden.

Die Abteilungen berichteten über die Gutachten und gesetzten Maßnahmen. „Durch das Gespräch konnten Unstimmigkeiten und Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden“, informiert die Stadt. Nun laufen die Planungen der ersten Sanierungsschritte, in den Sommerferien soll ein weiteres Treffen stattfinden. „Wir alle wollen das gleiche – nämlich, dass sich unsere Kinder in den Schulen sicher sind und sich wohl fühlen“, sagt Rabitsch.