Die Landesregierung traf sich am Donnerstag zur letzten Sitzung vor den Ferien. Am Freitag stieß man noch auf den 50er von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) an. Im Laufe des Augusts findet eine Sommersitzung statt, bevor es im September wieder ernst wird. Zwischendurch steht ein verdienter Tapetenwechsel an, so etwa bei Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Sie urlaubt heuer eine Woche mit ihrem Andreas auf Sardinien. Und, klar: Sie macht „Urlaub am Bauernhof“, zu Hause mit Enkelkind Leopold. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) besucht die Salzburger Festspiele, gebucht ist auch eine Kulturreise nach Flandern, ein paar Tage in Schladming sollten sich auch ausgehen. Vermutlich ohne die dortige Baustelle an der B 320 zu besichtigen.

Erst im September wird Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) ein paar Tage mit seiner Petra in Südfrankreich ausspannen, der Nachwuchs ist ja noch sehr jung. Parteifreund und Landeshauptmann Mario Kunasek zieht es unterdessen mit seiner Sabrina und Sohn im Juli wieder an „ihren“ Camping-Platz nach Jesolo. „Hauptsache Meer und warm“, gilt heuer bei ÖVP-LH-Stv. Manuela Khom, wann und wohin wird kurzfristig entschieden.

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) bei einer Jause am Camping-Platz in Jesolo © privat

Den Familienurlaub verbringt Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) erst in Kroatien und dann in Hohentauern. Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) hat Kärnten im Sommer in sein Herz geschlossen, geplant ist auch ein Wander-Trip in Südtirol. Spitalslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) hat ein paar Tage am Mittelmeer mit der Familie in den Ferienplaner eingetragen.

Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) möchte eine Woche lang Albanien entdecken, tageweise geht es nach Piran und Triest. Hingegen wird Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl wohl wieder zum Sonnentanken nach Kroatien fahren. auch für FPÖ-Klubobmann Marco Triller geht es ins „Lieblingsurlaubsland Kroatien“. Niko Swatek (Neos) wird mit Cornelia und Sohn in Istrien am Meer urlauben. Max Lercher spannt in Kroatien aus, Hannes Schwarz (beide SPÖ) zieht es nach Montenegro.

Der Vertrag des neuen Kages-Vorstands

Unter Dach und Fach ist der Vertrag mit Erich Schaflinger. Er löst am 1. Oktober Gerhard Stark als Vorsitzender der Spitalsgesellschaft Kages ab. Der Posten ist auf fünf Jahre befristet, dem bisherigen Leiter des LKH Hochsteiermark stehen 30 Arbeitstage Urlaub im Jahr zu; eine Abfertigung gibt es nicht. Wie alle Spitzenjobs im landesnahen Bereich liegt die Gehaltsobgrenze auch für Schaflinger auf Landeshauptmann-Niveau. Das entspricht rund 19.667 Euro brutto. Sollte das Land die Anpassung der Bezüge des Bundes um ein Prozent übernehmen, würde es ab 2027 etwas mehr sein. Dass manche Primarärzte längst mehr als 25.000 Euro brutto im Monat (inklusive Dienste, Behandlungen von Klassepatienten etc.) verdienen, muss man dem Spitalskenner Schaflinger nicht erst sagen.

Dunkelrot-grüne Spitze am Rednerpult

Nach rund 90 Stunden in sieben Sitzungen liegt die frische Halbjahres-Bilanz aus dem Landtag vor. Die meisten Wortmeldungen kamen von den Spitzen der Opposition: Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) vor Sandra Krautwaschl (Grüne) und Niko Swatek (Neos.). Platz 6 belegte SP-Landeschef Max Lercher. Von der Koalition war Sandra Holasek am häufigsten am Pult, die ÖVP-Gesundheitssprecherin hatte zur Spitalsreform viel zu sagen. Auf FPÖ-Seite war Sozialsprecher Philipp Könighofer ein „Vielredner“.

Da kleine Parteien mit wenigen Abgeordneten in dieser Liste tendenziell vorne liegen, wertete die Landtagsdirektion auch den Fraktionsanteil aus. Siehe da: Der SPÖ-Klub von Hannes Schwarz hat mit knapp 25 Prozent die Nase vorne, gefolgt von der ÖVP (knapp 20 Prozent) und den Grünen (rund 17 Prozent).

Die meisten Anträge stellen die Grünen (40), die meisten dringlichen Anfragen die SPÖ (10), der häufigste Adressat von „Dringlichen“ war Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ). Was die schriftlichen Anfragen betrifft, waren die meisten an Spitals- und Pflegelandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) gerichtet. Die meisten solcher Fragenkataloge kamen von der KPÖ (40).

Katzensprung in den Kärntner Landtag

Treffen der Kärntner und steirischen Landtagspräsidenten: Günter Leikam und Andreas Scherwitzl mit Gerald Deutschmann, Christoph Staudacher und Helga Ahrer © LTD

Am Tag vor Schulschluss brachen die Landtagspräsidenten Gerald Deutschmann (FPÖ) und Helga Ahrer (SPÖ) mit etlichen Abgeordneten, darunter die Klubobleute Marco Triller, Hannes Schwarz, Niko Swatek und Claudia Klimt-Weithaler, zum Hauptbahnhof auf. Ihr Ziel: der Landtag in Klagenfurt, dank Koralmbahn ein „Katzensprung“. Andreas Scherwitzl, Günter Leikam (SPÖ) und Christoph Staudacher (FPÖ) führten die Steirer durchs Haus, wo eine „Aktuelle Stunde“ lief und später zum Ausstausch an den Wörthersee.