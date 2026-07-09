Die Vorfreude war groß: Zahlreiche Betriebe, Vereine und freiwillige Helfer hatten sich auf die Veranstaltung vorbereitet, die das Bewusstsein für den Naturraum entlang der Mur stärken sollte. Am Sonntag um Punkt 15 Uhr hätte der gemeinsame „Jump into the Mur“ stattgefunden, als Teil einer europaweiten Initiative, die auf den Wert sauberer Gewässer aufmerksam macht. Nun steht jedoch fest, der Big Jump kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Grund für die kurzfristige Absage ist eine fehlende rechtliche Bewilligung, auf die von anonymer Seite aufmerksam gemacht worden ist. Das Veranstaltungsgebiet liegt im Naturschutzgebiet und unterliegt den Bestimmungen des Biosphärenparkgesetzes.

Absage trotz positivem Bericht

„Als wir davon in Kenntnis gesetzt worden sind, dass eine Bewilligung fehlt, haben wir sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die fehlenden Bescheide nachzureichen“, erklärt Georg Pock, Obmann des Vereins Glamur – Genuss am Fluss. Die positive naturschutzfachliche Stellungnahme von Natura 2000 – das europaweite Netz für gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume – liegt inzwischen zwar vor, das Biosphärenparkgesetz sieht jedoch eine verpflichtende Vorlauffrist von zehn Wochen vor. Eine Durchführung trotz fehlender rechtskräftiger Bewilligung wäre keine Option gewesen, da sie für die Gemeinde Straß, die als Veranstalter auftritt, Verwaltungsstrafen in Höhe von mehreren 10.000 Euro nach sich ziehen könnte.

Bürgermeister Johann Lappi bedauert die Entwicklung: „Es tut mir wirklich leid für alle Beteiligten und jene, die sich schon auf die Veranstaltung gefreut haben. Das Regionalmanagement stand ebenso geschlossen hinter dem Projekt wie Natura 2000, die zahlreichen Vereine und freiwilligen Helferinnen und Helfer.“ Auch Georg Pock zeigt sich enttäuscht: „Es ist einfach nur traurig. So viele Betriebe haben sich bemüht und auf diesen Tag hingearbeitet. Sogar die Feuerwehr wäre mit Booten und Tauchern vor Ort gewesen, um das Gebiet abzusichern.“

Mehr Bewusstsein für Naturjuwel

Der Biosphärenpark Unteres Murtal bildet den österreichischen Teil des weltweit ersten von der Unesco anerkannten Fünf-Länder-Biosphärenparks. Das rund 930.000 Hektar große Gebiet erstreckt sich von der südlichen Steiermark über Slowenien, Ungarn und Kroatien bis nach Serbien und umfasst insgesamt 13 Schutzgebiete. „Wir haben hier ein echtes Juwel vor der Haustür. Uns geht es darum, Bewusstsein für die Wasserqualität und einen sorgsamen Umgang mit der Natur zu schaffen“, betont Lappi.

Auch Andreas Schuster, Manager des Biosphärenparks Unteres Murtal, sieht genau darin die Stärke solcher Veranstaltungen. „Wir wollen Mensch und Natur in Einklang bringen.“ Der Biosphärenpark sei nicht nur ökologisch von großer Bedeutung, sondern auch ein wertvoller Erholungsraum. Veranstaltungen wie der Big Jump könnten dazu beitragen, Besucherinnen und Besucher für die Besonderheiten dieses Lebensraums zu begeistern und für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu sensibilisieren.

Hoffnung für 2027

Trotz der Enttäuschung überwiegt der Blick nach vorne. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Biosphärenpark, Regionalmanagement, Vereinen und Einsatzorganisationen wird als positiv bezeichnet und so hofft man auf eine Veranstaltung im kommenden Jahr.