Der Platz direkt an der Mur wirkt an heißen Julitagen wie eine natürliche Klimaanlage. Zwei, drei Grad kühler sei es hier immer, sagt Georg Pock und schaut auf jenen Fluss, der für ihn weit mehr ist als eine schöne Kulisse. Wer den Brauer kennt, weiß: Der Mann kann über Bier stundenlang reden. Über die Mur mindestens genauso lange. Und genau deshalb passt der Big Jump zu ihm wie Hopfen ins Malz.

Video – Lokalaugenschein an der Mur

Am 12. Juli wird Weitersfeld wieder Teil einer europaweiten Bewegung. Punktgenau springen Menschen in ganz Europa gleichzeitig in ihre Flüsse. Nicht aus Übermut. Sondern als Erinnerung daran, dass lebendige Gewässer keine Selbstverständlichkeit sind. Die Mur erzählt davon ihre ganz eigene Geschichte. „Als Kind hat sie gestunken“, erinnert sich Pock. Heute hat das Wasser Trinkwasserqualität – ein Erfolg, der sichtbar geworden ist und trotzdem nie selbstverständlich bleibt.

Der Obmann des Vereins „Glamur – Genuss am Fluss“ Georg Pock. © Thomas Klier

Der Obmann des Vereins „Glamur – Genuss am Fluss“ macht aus dieser Botschaft aber keine erhobene Zeigefinger-Veranstaltung. Dafür riecht es am Gelände viel zu gut. Denn rund um den Sprung ins Wasser entsteht ein Pop-up-Marktplatz, wie ihn sich wahrscheinlich jeder Urlauber unter echter Südsteiermark vorstellt. Keine langen Transportwege, keine Hochglanzkulissen. Dafür Menschen, die das verkaufen, was sie selbst erzeugen.

Zum Beispiel Elias Götz vom Hütterberg. Der junge Gemüsebauer betreibt seit drei Jahren biointensive Marktgärtnerei und wirkt, als könnte er über Paradeiser ähnlich leidenschaftlich sprechen wie andere über Oldtimer. Mehr als 24 Sorten wachsen mittlerweile auf seinem Betrieb. Wer glaubt, Tomate sei gleich Tomate, wird spätestens beim ersten Bissen eines Besseren belehrt. Geerntet wird erst, wenn das Gemüse tatsächlich reif ist – nicht wenn ein Logistikzentrum den Kalender danach stellt. Der Unterschied landet buchstäblich auf der Zunge.

Martin Altenburger und Michael Friess von der Bäckerei Altenburger. © Thomas Klier

Dass Besucher die Produkte gleich mit nach Hause nehmen können, versteht sich fast von selbst. Der Pop-up-Bauernmarkt wandert quasi direkt aus dem Kofferraum der Produzenten auf den Esstisch. Frischer geht es nur noch, wenn man den Paradeiser selber pflückt. Während das Gemüse Farbe auf den Teller bringt, kümmern sich Martin Altenburger und Michael Friess darum, dass darunter auch ordentliches Brot liegt. Die Bäckerei Altenburger gehört längst zu jenen Betrieben, die beweisen, dass Geduld eine Zutat ist. Lange Teigführung statt Turbohefe lautet ihre Philosophie. Zwei Tage darf ein Teig schon einmal reifen.

Das Ergebnis schmeckt nach Handwerk – und hält deutlich länger als manches Industriegebäck, das bereits auf dem Heimweg zu altern beginnt. Für den Big Jump haben die Bäcker sogar eigens einen Burger entwickelt. Die Basis bildet ein Polenta-Sterz, der in den Teig eingearbeitet wird. Klingt unspektakulär, sorgt aber für eine Kruste, die knuspert, und eine Krume, die erstaunlich saftig bleibt. Regionales Gemüse hinein, heimisches Fleisch dazu – fertig ist ein Burger, der keine englischen Werbesprüche braucht, um Eindruck zu hinterlassen.

Elias Götz vom Hütterberg. Der junge Gemüsebauer betreibt seit drei Jahren biointensive Marktgärtnerei. © Thomas Klier

Natürlich wäre Georg Pock nicht Georg Pock, wenn dazu nicht auch sein Bier fließen würde. Gebraut mit Wasser, das – wie er augenzwinkernd erklärt – „genau so aus der Erde kommt, wie es im Lehrbuch steht“. Gemeinsam mit regionalen Produzenten und slowenischen Partnerbetrieben wird daraus ein kulinarisches Miteinander, das den Gedanken des Vereins Glamur seit Jahren prägt: Grenzen interessieren am Teller ohnehin niemanden.

Dazu kommt Musik auf einem umgebauten Tankwagen, Koppitz-Eis aus der Region, entspannte Stimmung direkt am Flussufer und das seltene Gefühl, dass Nachhaltigkeit einmal nicht nach Verzicht aussieht, sondern nach einem ziemlich gelungenen Sonntagnachmittag. Vielleicht ist genau das das Geheimnis des Big Jump. Man springt zwar in die Mur. Eigentlich taucht man aber in eine Region ein, die zeigt, wie gut Heimat schmecken kann. Und spätestens wenn der erste Bissen auf knuspriges Brot trifft und das erste kühle Bier in der Hand liegt, wird klar: Der eigentliche Sprung des Tages passiert nicht im Wasser. Sondern im Kopf.